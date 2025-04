JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gibt am Dienstagnachmittag ab

So entwickelt sich JENOPTIK

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 18,99 EUR nach.

Der JENOPTIK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 18,99 EUR. Das Tagestief markierte die JENOPTIK-Aktie bei 18,94 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 143.833 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 60,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,90 EUR. Dieser Wert wurde am 31.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 0,47 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,426 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,37 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 25.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,32 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,12 Prozent auf 300,67 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 297,33 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 13.05.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,62 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

