JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

JENOPTIK im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 29,14 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:49 Uhr 0,9 Prozent auf 29,14 EUR. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,02 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,46 EUR. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 6.122 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,48 Prozent. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 18,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 36,00 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Am 11.05.2023 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 234,06 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,95 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,42 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 09.08.2023 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Juli 2023: Experten empfehlen JENOPTIK-Aktie mehrheitlich zum Kauf

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in JENOPTIK abgeworfen

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in JENOPTIK abgeworfen