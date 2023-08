JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Blick auf JENOPTIK-Kurs

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 29,46 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 29,46 EUR zu. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,46 EUR an. Bei 29,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 183 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2023 auf bis zu 33,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,24 Prozent. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 18,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 59,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 36,00 EUR aus.

JENOPTIK gewährte am 11.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,47 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 234,06 EUR im Vergleich zu 219,95 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte JENOPTIK am 09.08.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 08.08.2024.

