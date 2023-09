JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagnachmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 26,48 EUR ab.

Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:49 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 26,48 EUR abwärts. In der Spitze fiel die JENOPTIK-Aktie bis auf 26,44 EUR. Bei 27,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 13.527 Stück.

Am 03.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,36 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,98 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 18,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 30,36 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 36,00 EUR an.

JENOPTIK gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,21 EUR, nach 0,36 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,94 Prozent auf 234,06 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 238,69 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 12.11.2024.

