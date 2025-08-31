JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag höher

So bewegt sich JENOPTIK

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 17,16 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 17,16 EUR nach oben. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,28 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 64.435 JENOPTIK-Aktien.

Am 08.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 70,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 16,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,380 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,368 EUR je JENOPTIK-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,16 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 13.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 254,80 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 284,66 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 2,07 EUR je Aktie belaufen.

