JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Vormittag ins Plus

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von JENOPTIK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 17,07 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 17,07 EUR. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,12 EUR zu. Mit einem Wert von 17,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 9.630 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 29,20 EUR. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 41,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,36 EUR am 07.04.2025. Mit einem Kursverlust von 15,88 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,368 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,16 EUR.

JENOPTIK gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 284,66 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 12.11.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 17.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 2,07 EUR je Aktie belaufen.

