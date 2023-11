JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochmittag verlustreich

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 22,10 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,2 Prozent auf 22,10 EUR nach. In der Spitze fiel die JENOPTIK-Aktie bis auf 22,08 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,42 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.059 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.10.2023 bei 19,96 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,68 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,67 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 10.05.2023. Das EPS belief sich auf 0,21 EUR gegenüber 0,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 234,06 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,69 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte JENOPTIK am 09.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

