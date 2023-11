JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 22,32 EUR.

Der JENOPTIK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 22,32 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die JENOPTIK-Aktie bis auf 22,08 EUR. Bei 22,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 50.163 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,46 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2023 (19,96 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 10,57 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,67 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

Am 10.05.2023 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,21 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,94 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 234,06 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 238,69 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte JENOPTIK am 09.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

