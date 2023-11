JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag auf grünem Terrain

So bewegt sich JENOPTIK

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 22,40 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 22,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die JENOPTIK-Aktie bei 22,42 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,42 EUR. Zuletzt wechselten 5.371 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2023 auf bis zu 33,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 48,93 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.10.2023 auf bis zu 19,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 12,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,67 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

JENOPTIK ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,94 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 234,06 EUR im Vergleich zu 238,69 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte JENOPTIK am 09.11.2023 präsentieren. JENOPTIK dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2024 präsentieren.

