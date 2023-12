JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Mittag an Boden

Kurs der JENOPTIK

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Zuletzt konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 25,86 EUR.

Um 11:36 Uhr wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,4 Prozent auf 25,86 EUR nach oben. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,20 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,24 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 78.275 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.10.2023 bei 19,96 EUR. Mit Abgaben von 22,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 35,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 09.11.2023. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 263,80 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 238,69 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte JENOPTIK am 27.03.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 26.03.2025.

