JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,4 Prozent auf 25,86 EUR zu.

Das Papier von JENOPTIK legte um 15:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,4 Prozent auf 25,86 EUR. In der Spitze legte die JENOPTIK-Aktie bis auf 26,20 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,24 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 106.912 JENOPTIK-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,00 Prozent. Am 23.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR. Abschläge von 22,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,33 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

JENOPTIK ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 263,80 EUR gegenüber 238,69 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 26.03.2025.

