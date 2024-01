JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Mittag ins Minus

JENOPTIK im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 28,18 EUR abwärts.

Die JENOPTIK-Aktie musste um 11:33 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 28,18 EUR abwärts. In der Spitze büßte die JENOPTIK-Aktie bis auf 28,18 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,44 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19.219 JENOPTIK-Aktien.

Am 03.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,36 EUR an. 18,38 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,96 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 29,17 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,67 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

Am 09.11.2023 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent auf 263,80 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 238,69 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.03.2025 erwartet.

