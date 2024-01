JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 28,54 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 28,54 EUR. Die JENOPTIK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,68 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 28,44 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.118 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,36 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 16,89 Prozent zulegen. Bei 19,96 EUR fiel das Papier am 23.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 42,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,67 EUR.

Am 09.11.2023 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 263,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 238,69 EUR in den Büchern gestanden.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q4 2023 wird am 27.03.2024 erwartet. JENOPTIK dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.03.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

