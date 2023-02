JENOPTIK Aktie News: Bullen treiben JENOPTIK am Donnerstagnachmittag an

Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere um 04:22 Uhr 6,8 Prozent. Die JENOPTIK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 30,46 EUR. Bei 28,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 129.777 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,78 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 9,89 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.10.2022 Kursverluste bis auf 18,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 65,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 32,86 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 10.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,47 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 238,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 219,95 EUR in den Büchern gestanden.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 29.03.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 21.03.2024.

