JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Freitagmittag

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 29,78 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 29,78 EUR. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,92 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.320 JENOPTIK-Aktien.

Am 03.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 12,02 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.10.2023 bei 19,96 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 49,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 35,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 263,80 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 238,69 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 26.03.2025.

