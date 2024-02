JENOPTIK Aktie News: Anleger greifen bei JENOPTIK am Freitagvormittag zu

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Das Papier von JENOPTIK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 29,78 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 29,78 EUR. In der Spitze gewann die JENOPTIK-Aktie bis auf 29,92 EUR. Bei 29,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 3.961 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 33,36 EUR. Mit einem Zuwachs von 12,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 49,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,67 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

JENOPTIK ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 263,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,69 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,52 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte JENOPTIK am 27.03.2024 vorlegen. JENOPTIK dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.03.2025 präsentieren.

