JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit Verlusten

Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:06 Uhr um 1,3 Prozent auf 32,38 EUR nach. In der Spitze büßte die JENOPTIK-Aktie bis auf 32,22 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,56 EUR. Bisher wurden heute 50.216 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Bei 33,22 EUR markierte der Titel am 01.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,53 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (18,44 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 75,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 34,14 EUR.

Am 10.08.2022 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 238,69 EUR – ein Plus von 8,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 219,95 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 29.03.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 21.03.2024.

