JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 28,76 EUR abwärts.

Die JENOPTIK-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 28,76 EUR abwärts. Die JENOPTIK-Aktie sank bis auf 28,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,88 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 43.631 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 17.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,92 EUR an. 14,46 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 19,96 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 44,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,391 EUR je JENOPTIK-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 09.11.2023 vor. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 263,80 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,69 EUR in den Büchern standen.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2024 1,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

