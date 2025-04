JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochmittag nahezu unbewegt

So bewegt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der JENOPTIK-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 19,03 EUR.

Mit einem Kurs von 19,03 EUR zeigte sich die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel um 11:45 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 19,07 EUR. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 18,78 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 19,05 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 63.343 JENOPTIK-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.06.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 59,96 Prozent Luft nach oben. Bei 18,78 EUR fiel das Papier am 02.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 1,31 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,426 EUR. Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 29,37 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 25.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,32 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 300,67 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 297,33 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.05.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2025 1,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

