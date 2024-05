JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag im Aufwind

JENOPTIK im Blick

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von JENOPTIK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 25,36 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 25,36 EUR. Die JENOPTIK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,44 EUR aus. Bei 25,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 28.757 JENOPTIK-Aktien.

Am 17.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,407 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,67 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

Am 27.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,32 EUR gegenüber 0,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 282,70 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 297,33 Mio. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 07.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,77 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

So schätzen die Analysten die JENOPTIK-Aktie im April 2024 ein

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren verdient

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter