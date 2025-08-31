JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Dienstagvormittag südwärts
Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 16,97 EUR abwärts.
Die JENOPTIK-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 16,97 EUR. Im Tief verlor die JENOPTIK-Aktie bis auf 16,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,00 EUR. Zuletzt wechselten 6.224 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.
Am 08.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,36 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 15,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,368 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,380 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,16 EUR für die JENOPTIK-Aktie.
JENOPTIK gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 254,80 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 284,66 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass JENOPTIK im Jahr 2028 2,07 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
