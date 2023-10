JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verbilligt sich am Nachmittag

So bewegt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 23,24 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die JENOPTIK-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 23,24 EUR ab. Die JENOPTIK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,18 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,06 EUR. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 48.516 Aktien.

Bei 33,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 18,44 EUR. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 26,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,00 EUR an.

Am 10.05.2023 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 234,06 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,69 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,94 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 12.11.2024 präsentieren.

