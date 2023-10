JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK behauptet sich am Vormittag

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Mit einem Kurs von 23,98 EUR zeigte sich die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Anleger zeigten sich um 09:00 Uhr bei der JENOPTIK-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 23,98 EUR. In der Spitze legte die JENOPTIK-Aktie bis auf 24,06 EUR zu. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,98 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,06 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.784 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,44 EUR ab. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 30,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 36,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 10.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,94 Prozent auf 234,06 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 238,69 EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte JENOPTIK am 09.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 12.11.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Analysten sehen bei JENOPTIK-Aktie Potenzial

Gewinne in Frankfurt: MDAX klettert mittags

Freundlicher Handel: Börsianer lassen TecDAX am Freitagmittag steigen