JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK steigt am Vormittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Das Papier von JENOPTIK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 22,62 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 22,62 EUR. Kurzfristig markierte die JENOPTIK-Aktie bei 22,62 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 22,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 2.510 Aktien.

Am 03.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 33,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 47,48 Prozent zulegen. Bei 19,96 EUR fiel das Papier am 23.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,76 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,67 EUR an.

JENOPTIK veröffentlichte am 10.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,21 EUR. Im letzten Jahr hatte JENOPTIK einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 234,06 EUR. Im Vorjahresviertel waren 238,69 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2024 erwartet.

