JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK wird am Mittwochvormittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 27,52 EUR abwärts.

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 27,52 EUR. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 27,32 EUR. Mit einem Wert von 27,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 3.628 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,36 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 21,22 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,96 EUR. Dieser Wert wurde am 23.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 35,67 EUR angegeben.

Am 09.11.2023 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 263,80 EUR – ein Plus von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 238,69 EUR erwirtschaftet hatte.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q4 2023 wird am 27.03.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 26.03.2025.

