JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,6 Prozent auf 20,72 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,6 Prozent auf 20,72 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die JENOPTIK-Aktie bis auf 20,56 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 105.986 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.02.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 50,29 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,24 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 2,32 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,417 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 31,09 EUR angegeben.

JENOPTIK ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 274,31 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 263,81 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 25.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 01.04.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,67 EUR je JENOPTIK-Aktie.

