JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag mit positiven Vorzeichen

Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere um 12:06 Uhr 1,8 Prozent. Die JENOPTIK-Aktie legte bis auf 33,12 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,74 EUR. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 17.177 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.03.2023 auf bis zu 33,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 18,44 EUR fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 79,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,14 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Am 10.08.2022 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Es stand ein EPS von 0,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,47 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 238,69 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 219,95 EUR umgesetzt.

Am 29.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 21.03.2024.

Redaktion finanzen.net

