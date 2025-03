JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag fester

So bewegt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 22,64 EUR.

Um 11:46 Uhr sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 22,64 EUR zu. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,70 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,48 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 26.172 JENOPTIK-Aktien.

Am 07.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,44 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 34,45 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.12.2024 Kursverluste bis auf 20,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 11,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,412 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,09 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

JENOPTIK veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte JENOPTIK einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 274,31 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 263,81 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q4 2024 wird am 25.03.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 01.04.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2024 1,64 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

JENOPTIK-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Februar

Handel in Frankfurt: TecDAX fällt am Nachmittag zurück

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JENOPTIK-Investition von vor 10 Jahren eingebracht