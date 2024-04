JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Nachmittag ins Minus

JENOPTIK im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 28,82 EUR.

Um 15:47 Uhr rutschte die JENOPTIK-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 28,82 EUR ab. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,56 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.386 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,23 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 19,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 44,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,391 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 09.11.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 263,80 EUR – ein Plus von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 238,69 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. Am 07.05.2025 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je JENOPTIK-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,72 EUR fest.

