JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Freitagnachmittag ins Plus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 25,30 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 25,30 EUR. Kurzfristig markierte die JENOPTIK-Aktie bei 25,52 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,42 EUR. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 109.661 Stück gehandelt.

Am 17.06.2023 markierte das Papier bei 32,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,407 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,67 EUR.

Am 27.03.2024 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,32 EUR gegenüber 0,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 297,33 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 282,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,18 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,77 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

