JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 30,96 EUR ab.

Die JENOPTIK-Aktie wies um 15:50 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 30,96 EUR abwärts. In der Spitze büßte die JENOPTIK-Aktie bis auf 30,72 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,64 EUR. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 24.165 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 33,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,75 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,44 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 35,17 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 11.05.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 234,06 EUR. Im Vorjahresviertel waren 219,95 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte JENOPTIK am 09.08.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 08.08.2024.

