JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 31,62 EUR.

Das Papier von JENOPTIK legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 31,62 EUR. In der Spitze gewann die JENOPTIK-Aktie bis auf 31,72 EUR. Bei 31,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 2.759 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 33,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 18,44 EUR. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 71,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,17 EUR aus.

Am 11.05.2023 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,47 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 234,06 EUR im Vergleich zu 219,95 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 08.08.2024.

