JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK büßt am Nachmittag ein

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von JENOPTIK befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 23,08 EUR ab.

Die JENOPTIK-Aktie wies um 15:50 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 23,08 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die JENOPTIK-Aktie bei 22,84 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,14 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.047 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Bei 33,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,54 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 36,00 EUR.

Am 10.05.2023 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,21 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat JENOPTIK 234,06 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 238,69 EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 12.11.2024.

