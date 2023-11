JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Vormittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 23,00 EUR.

Die Aktie notierte um 09:03 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 23,00 EUR zu. Die JENOPTIK-Aktie legte bis auf 23,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,92 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.727 JENOPTIK-Aktien.

Am 03.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 33,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 19,96 EUR fiel das Papier am 23.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,22 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 35,67 EUR an.

Am 10.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,94 Prozent auf 234,06 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 238,69 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte JENOPTIK am 09.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von JENOPTIK.

