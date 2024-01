JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK legt am Mittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 26,34 EUR zu.

Das Papier von JENOPTIK konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 26,34 EUR. In der Spitze gewann die JENOPTIK-Aktie bis auf 26,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,16 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13.200 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,36 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 26,65 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2023 bei 19,96 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 24,22 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,67 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

JENOPTIK ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,52 Prozent auf 263,80 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 238,69 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte JENOPTIK am 27.03.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 26.03.2025.

