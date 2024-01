JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 26,30 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 26,30 EUR. Kurzfristig markierte die JENOPTIK-Aktie bei 26,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,16 EUR. Zuletzt wechselten 1.350 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,36 EUR an. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 21,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 19,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 35,67 EUR.

Am 09.11.2023 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 263,80 EUR im Vergleich zu 238,69 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 27.03.2024 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 26.03.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsende zurück

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX fällt am Nachmittag