JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagvormittag gesucht

JENOPTIK im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Das Papier von JENOPTIK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 21,24 EUR.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 21,24 EUR zu. Kurzfristig markierte die JENOPTIK-Aktie bei 21,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 21,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 4.351 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 31,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.02.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 46,61 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.12.2024 bei 20,24 EUR. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 4,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,417 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,09 EUR an.

JENOPTIK ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 274,31 Mio. EUR im Vergleich zu 263,81 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 25.03.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 01.04.2026.

Den erwarteten Gewinn je JENOPTIK-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,67 EUR fest.

