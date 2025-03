JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verbilligt sich am Dienstagmittag

JENOPTIK im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,9 Prozent auf 21,88 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 3,9 Prozent auf 21,88 EUR. Die JENOPTIK-Aktie sank bis auf 21,84 EUR. Bei 22,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 64.672 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.06.2024 markierte das Papier bei 30,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,12 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 03.12.2024 Kursverluste bis auf 20,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 8,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für JENOPTIK-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,412 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,09 EUR.

Am 12.11.2024 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JENOPTIK ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 274,31 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 263,81 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 25.03.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 01.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,64 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

