JENOPTIK Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von JENOPTIK

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,7 Prozent bei 21,70 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie musste um 15:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,7 Prozent auf 21,70 EUR abwärts. In der Spitze fiel die JENOPTIK-Aktie bis auf 21,48 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,46 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 141.846 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.06.2024 erreicht. 40,28 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.12.2024 bei 20,24 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,412 EUR je JENOPTIK-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,09 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 12.11.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 274,31 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 263,81 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 25.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 01.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von JENOPTIK.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,64 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

JENOPTIK-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Februar

Handel in Frankfurt: TecDAX fällt am Nachmittag zurück

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JENOPTIK-Investition von vor 10 Jahren eingebracht