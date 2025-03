JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Dienstagvormittag südwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 22,44 EUR ab.

Das Papier von JENOPTIK befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 22,44 EUR ab. Die JENOPTIK-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,40 EUR nach. Bei 22,46 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 6.954 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,44 EUR erreichte der Titel am 07.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 35,65 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,24 EUR. Dieser Wert wurde am 03.12.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 9,80 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,412 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,350 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,09 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 12.11.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 274,31 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 263,81 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q4 2024 wird am 25.03.2025 erwartet. Schätzungsweise am 01.04.2026 dürfte JENOPTIK die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,64 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

