JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag billiger

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 16,48 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 16,48 EUR. Zwischenzeitlich weitete die JENOPTIK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 16,37 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,47 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 41.892 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 30,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 84,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 16,37 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für JENOPTIK-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,420 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,01 EUR an.

Am 25.03.2025 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 300,67 Mio. EUR – ein Plus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 297,33 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q1 2025 wird am 13.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2025 1,59 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

