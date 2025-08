JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK steigt am Nachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 18,27 EUR.

Das Papier von JENOPTIK legte um 15:40 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 18,27 EUR. Die JENOPTIK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,37 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33.082 JENOPTIK-Aktien.

Am 08.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,20 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 37,43 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,390 EUR, nach 0,380 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,09 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

Am 13.05.2025 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat JENOPTIK 243,59 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 256,15 Mio. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 13.08.2025 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von JENOPTIK.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,42 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

Redaktion finanzen.net

