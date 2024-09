JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 27,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 1,0 Prozent auf 27,10 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die JENOPTIK-Aktie bis auf 26,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.501 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.02.2024 bei 31,14 EUR. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 14,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 19,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 26,35 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,404 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 09.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 284,66 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 270,84 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte JENOPTIK am 12.11.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 18.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass JENOPTIK im Jahr 2024 1,68 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen

MDAX aktuell: MDAX zum Handelsstart mit Gewinnen

So schätzen die Analysten die Zukunft der JENOPTIK-Aktie ein