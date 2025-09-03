JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verliert am Mittag
Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 16,30 EUR.
Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 16,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 16,29 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 26.662 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.
Am 08.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,20 EUR. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 44,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 11,90 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,380 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,368 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,16 EUR.
JENOPTIK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 254,80 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 284,66 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Die JENOPTIK-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet. JENOPTIK dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.
In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 2,07 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
