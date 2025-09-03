DAX23.768 +0,7%ESt505.348 +0,4%Top 10 Crypto15,49 -1,6%Dow45.436 +0,4%Nas21.571 +0,3%Bitcoin94.266 -1,6%Euro1,1639 -0,2%Öl67,06 -0,5%Gold3.545 -0,4%
JENOPTIK im Blick

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag leichter

04.09.25 16:10 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 16,21 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
16,26 EUR -0,28 EUR -1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die JENOPTIK-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 16,21 EUR abwärts. In der Spitze fiel die JENOPTIK-Aktie bis auf 16,12 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 70.609 JENOPTIK-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,20 EUR) erklomm das Papier am 08.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 80,14 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 11,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,380 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,368 EUR aus. Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 25,16 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 254,80 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 284,66 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 2,07 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JENOPTIK

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
13.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
