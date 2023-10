JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK behauptet sich am Mittwochmittag

Kursverlauf

Die Aktie von JENOPTIK hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 22,78 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:46 Uhr die JENOPTIK-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 22,78 EUR. Bei 22,84 EUR erreichte die JENOPTIK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die JENOPTIK-Aktie bis auf 22,60 EUR. Mit einem Wert von 22,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 32.150 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,44 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 18,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 19,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 36,00 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

JENOPTIK gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 234,06 EUR. Im Vorjahresviertel waren 238,69 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

