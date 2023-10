JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochnachmittag mit angezogener Handbremse

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Kaum Ausschläge verzeichnete die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 22,80 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie zeigte sich um 15:50 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 22,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die JENOPTIK-Aktie sogar auf 22,86 EUR. In der Spitze fiel die JENOPTIK-Aktie bis auf 22,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,76 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 46.559 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 33,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 18,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,12 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 36,00 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,94 Prozent auf 234,06 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 238,69 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte JENOPTIK am 09.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von JENOPTIK.

