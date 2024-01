JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 25,82 EUR ab.

Um 15:45 Uhr fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 25,82 EUR ab. Die JENOPTIK-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,56 EUR nach. Bei 26,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 96.493 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,20 Prozent hinzugewinnen. Am 23.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 22,70 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 35,67 EUR.

Am 09.11.2023 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 263,80 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,69 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 27.03.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 26.03.2025 präsentieren.

