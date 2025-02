JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochvormittag schwächer

So entwickelt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 21,08 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie musste um 09:01 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 21,08 EUR. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 21,08 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,16 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 934 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 22.02.2024 markierte das Papier bei 31,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,72 Prozent. Am 03.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,24 EUR. Mit Abgaben von 3,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,417 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,09 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 12.11.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 274,31 Mio. EUR – ein Plus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 263,81 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.03.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 01.04.2026.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2024 1,67 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

