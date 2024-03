JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gibt am Dienstagmittag nach

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 29,76 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:11 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 29,76 EUR. Die Abwärtsbewegung der JENOPTIK-Aktie ging bis auf 29,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,62 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 11.035 Stück.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,26 EUR. 11,76 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 19,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,375 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 09.11.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 263,80 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 238,69 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 27.03.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 26.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,66 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

